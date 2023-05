Olidata presenta il nuovo logo: rinnovata veste grafica e scelte cromatiche mirate per segnare il nuovo corso

(Teleborsa) -presenta il suo nuovo logo. A poco più di un mese dalla riammissione in Borsa, la storica azienda italiana attiva nel settore ICT ha deciso di, apportando elementi e dettagli di modernità e innovazione. Il logotipo ricalca quello dicon un lettering più sottile ed una combinazione cromatica che unisce i due brand. Una scelta dettata dalla volontà del management Olidata di indirizzare questo nuovo corso, anche attraverso un "look" più moderno ed innovativo.Mantenendocome il classico arancione Olidata che ora è presente al centro del triangolo (espressione del Made in Italy), entrano in scena il blu, il verde ed il blu scuro, sinonimi cromatici di dinamicità, modernità, affidabilità ed impegno ambientale. Nuovi colori espressione – fa sapere l'azienda in una nota – del forte focus aziendale sui settori tecnologici all'avanguardia, quelli che guideranno la transizione digitale, ossia Big Data&Analytics, Cyber Security, Artificial Intelligence, Internet of Things, Software Development e ICT Infrastructure, rami nei quali la nuova Olidata ha intenzione di primeggiare.Un marchio quindi in costante evoluzione così come il Gruppo che rappresenta, tornato a cogliere la sfida del mercato attraverso una profonda trasformazione e con l'intenzione di anticipare le esigenze delle aziende clienti. Ilsta investendo per riportare l'azienda al centro dello sviluppo industriale e tecnologico del Paese, creando importanti sinergie attraverso acquisizioni strategiche ed investimenti mirati.