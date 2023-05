Conferenza Esri, Capitanio (Agcom): controlleremo direttamente la qualità delle reti

(Teleborsa) - Intervenendo alla Conferenza annuale di Esri Italia, l'appuntamento nazionale più importante sulle tecnologie digitali, il commissario Agcomha annunciato che l’Agenzia interverrà direttamente per controllare laa disposizione dei cittadini, allo scopo di ridurre iltra le varie zone d’Italia.In particolare per quanto riguarda la situazione delle reti e della banda larga a disposizione delle scuole , genitori e studenti hanno la possibilità di rivolgersi al direttore didattico per segnalare e denunciare le criticità.È stato poi affrontato il tema dellee deiche affliggono la, Segretario Generale, ha posto il tema - sempre più decisivo nell'era del climate change e della crescente siccità - dell'urgente bisogno di circa 10000 nuovi bacini per raccogliere l'acqua piovana, ricordando come, nel complesso e per diverse ragioni spesso concomitanti, il sistema Italia perda circa il 30% dell'acqua.Contributi importanti possono arrivare dai programmi di georeferenziazione digitale in continuo aggiornamento sia per prevenire che per operare in maniera veloce e per evitare ulteriori dispersioni. Sulla stessa lineaCIO dell'Acquedotto Pugliese, che ha ricordato come da oltre vent'anni l'adozione del GIS permetta interventi ad hoc sulla rete dell'infrastruttura idrica più grande d'Europa, risalente al 1903: circa ventimila cantieri, ha ricordato Lanza, risultano essere stati avviati.Molto interessante è stato infine l'intervento dineo Direttore Generale di Agenzia governativa per l’Italia Digitale. Nobile ha detto che l’Agenzia entro pochi mesi sarà pronta ad affiancare le amministrazione dello stato nei progetti di transizione digitale previsti nelGli investimenti in tecnologie digitali-ha aggiunto- vanno di pari passo con ildegli italiani che coinvolge nuove e vecchie generazioni.Anche in questo caso la scuola ha un ruolo centrale e non deve temere l’avvento dell’intelligenza artificiale che si può’ governare e regolamentare.