EuroGroup Laminations vede ricavi 2023 fino a 1 miliardo di euro

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso iconpari a 229,8 milioni di euro, in aumento del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 (191,2 milioni). La crescita è stata trainata dal segmento EV & Automotive, con uno sviluppo più che doppio (+108,4%) rispetto al Q1 2022.si è attestato a 27 milioni di euro, in deciso aumento (+42%) rispetto al primo trimestre del precedente esercizio (19 milioni) portando il rapporto EBITDA/Ricavi a 11,8% rispetto a 10% dei primi tre mesi del 2022. L'di periodo ha toccato quota 9,4 milioni, risultato più che doppio (+135,6%) rispetto allo stesso periodo del 2022 (4 milioni)."Siamo molto soddisfatti di presentare alla comunità finanziaria gli ottimi risultati ottenuti nei primi tre mesi del 2023 in un contesto macroeconomico che rimane incerto - ha commentato l'- Il nostro gruppo conferma il proseguimento di una fase di forte sviluppo grazie ai suoi fondamentali e al suo business altamente diversificato sia in termini di settori sottostanti che dal punto di vista geografico".Si conferma la continua crescita deldel segmento EV & Automotive, che raggiunge un valore stimato pari a 6,1 miliardi al 30 aprile 2023, con un'ulteriore pipeline di ordini in fase di discussione di circa 3,6 miliardi.Sulla base del portafoglio ordini del segmento EV & Automotive e dell'aggiornamento delle aspettative del segmento Industrial, EuroGroup Laminations ha approvato la seguente: ricavi tra 980-1.000 milioni di euro; EBITDA tra 122-126 milioni di euro; Capex a circa 95 milioni di euro; capitale circolante commerciale netto tra 170-180 milioni di euro.