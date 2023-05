Marr torna in utile nel primo trimestre

Marr

(Teleborsa) - Il primo trimestre disi chiude contotali consolidati a 426,6 milioni di Euro in crescita rispetto ai 325,8 milioni del 1° trimestre 2022. In miglioramento la redditività operativa con l'a 14,8 milioni di Euro rispetto ai 5,1 milioni del 2022.L'a si attesta a 1,5 milioni di Euro contro la perdita di 2,9 milioni nel 1° trimestre 2022.L’andamento delle vendite ai clienti della Ristorazione nel mese di aprile è coerente con gli obiettivi di crescita anche di marginalità per l’esercizio 2023.