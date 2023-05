Eventi e scadenze: settimana del 15 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Lunedì 15/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Evento internazionale che riunisce i più importanti operatori globali della Space Economy. Parteciperanno 122 aziende del settore aerospazio provenienti da 15 paesi diversi, 100 buyers italiani e internazionali e 25 startup europee. Saranno circa 150 i relatori che si alterneranno in incontri e roundtable per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti. L'evento si svolge a Venezia- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, interviene alla Beyond Growth 2023 Conference al Parlamento europeo- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito10:20 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà in collegamento al "Festival dello Sviluppo Sostenibile" - ASviS11:30 -- Napoli - Castel Capuano - Cerimonia di inaugurazione delle sede della Scuola Superiore della Magistratura e di presentazione dell'anno formativo 2023 alla presenza del Presidente Mattarella11:30 -- La presentazione dello studio di Confesercenti e Ipsos si svolge a Roma. Focus sul commercio di vicinato tra erosione del potere d’acquisto e concorrenza dell'online, con dati inediti su spesa delle famiglie, inflazione e imprese del commercio. Intervengono il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, Patrizia De Luise, presidente nazionale Confesercenti e Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos Italia15:00 -- La Commissione Attività produttive, nell'ambito dell'esame dello schema del decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, svolge le seguenti audizioni di rappresentanti: Acquirente unico, Utilitalia, Aiget, Energia libera, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Cncu- Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 - tra il 15 maggio e il 29 giugno- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori per la presentazione dei risultati finanziari del Q1 2023, alle ore 16.00- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, interviene al 4° Vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik- Riunione ECOFIN a Bruxelles- All'evento simbolo dell'industria del risparmio, che si terrà all’Allianz MiCo di Milano, parteciperanno oltre 170 marchi. Un'edizione ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualità e riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito. Organizzato da Assogestioni. Alla conferenza inaugurale "Il risparmio oltre la crisi" parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti e il presidente di Assogestioni- Evento annuale promosso da ABI, in collaborazione con ABI Lab, CERTFin e OSSIF, dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel mondo bancario e finanziario. La XX edizione si svolgerà a Milano.Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate- La Presidenza islandese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ospiterà un Vertice dei capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri dell'Organizzazione. Il Vertice si terrà a Reykjavik. Si tratta del 4° Vertice del Consiglio d'Europa dalla sua istituzione nel 1949- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Grande evento dedicato alle nuove sfide legate all'attuazione del PNRR e della programmazione europea, mettendo al centro le persone e il loro valore come motore di cambiamento. Oltre 100 appuntamenti su politiche e progetti per costruire la PA del futuro, talk, tavole rotonde e keynote speech . Focus quindi su cosa è stato fatto e cosa va fatto per "ripartire dalle persone". L'evento si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma. Tra gli ospiti ci saranno i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Santanchè, Alberti Casellati e Urso e i sottosegretari Butti e Barachini- L'evento, dedicato alle piccole e medie aziende italiane, organizzato da Intermonte in collaborazione con CF&B Communication, si svolgerà in formato virtuale. Sarà rivolto a 19 investitori provenienti da 10 paesi diversi, in particolare quelli delle principali case di investimento europee e 13 piccole e medie aziende italiane quotate con 49 meeting in calendario- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interverrà alla 5°Conferenza nazionale economia circolare 202310:00 -- Quinta edizione della Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi. Durante la conferenza verrà presentato il Rapporto sull'economia circolare 2023 elaborato in collaborazione con ENEA10:30 -- L'evento si svolgerà a Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari. Saluti istituzionali di Ignazio La Russa, Presidente del Senato e Matteo Lunelli, Presidente Altagamma. Seguirà una tavola rotonda 'il bello, il buono e il ben fatto made in Italy', moderata da Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale Fondazione Altagamma e l'intervento conclusivo sugli scenari macroeconomici da parte di Maurizio Dallocchio, Professore Università Bocconi11:00 -- Alla presentazione dell'Osservatorio CNA Export 2023, presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell'export: le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio Tajani (ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale), Alberto Luigi Gusmeroli (presidente X commissione Attività produttive della Camera), Pasquale Salzano (presidente SIMEST), Matteo Zoppas (presidente ICE Agenzia) e Dario Costantini (presidente nazionale CNA)11:15 -- Press briefing in cui saranno presentate le nuove tendenze e le analisi dei consumi degli italiani in ambito travel emerse dall'osservatorio SpendingPulse™. Il briefing si svolge a Milano e interverranno Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard e Natalia Lechmanova, Senior Economist, Europe & Middle East Africa di Mastercard15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio la Presidente del Parlamento della Repubblica di Lituania (Seimas), Viktorija Cmilyte-Nielsen17:00 -- L’evento "Mobilità, sicurezza stradale, infrastrutture e ambiente. L’economia dei dati a servizio dell’individuo e della collettività", promosso da The Urban Mobility Council, si svolge presso la Camera dei deputati. Ha l'obiettivo di stimolare un dibattito informato sul contributo che l'economia dei dati può offrire rispetto alla transizione verso una mobilità più sicura e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Interverranno operatori del settore, accademici ed esponenti istituzionali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati 1Q 2023 con Stéphane Boujnah, CEO e Giorgio Modica, CFO - Risultati di periodo: Primo trimestre 2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Evento di riferimento per il mondo digitale italiano, promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, che coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e ospita un'area espositiva con oltre 200 espositori. Dedicato all'Ecommerce e alla Digital Transformation, Occasione per scoprire i trend più innovativi legati all'evoluzione dei consumatori e alle nuove tecnologie e incontrare professionisti internazionali dell'ecosistema digitale. Si svolge a Allianz MiCo, Milano- Al Congresso Nazionale di STEP Italia, la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust, si confronteranno speakers nazionali ed internazionali di altissimo livello sui più recenti sviluppi del settore della pianificazione patrimoniale, successoria e in materia di trust. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Maurizio Leo, Viceministro MEF, Ernesto Maria Ruffini, Direttore Agenzia delle Entrate e Michele Carbone, Generale Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. L'evento si svolgerà presso le sale del Palazzo delle Esposizioni di Roma08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile10:00 -- Partecipa Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale10:15 -- Italmercati e The European House - Ambrosetti: Presentazione dello studio "L'Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all'ingrosso" sul futuro del settore agroalimentare e sul percorso di espansione che i mercati all'ingrosso realizzeranno grazie ai 150 milioni erogati dal PNRR. L'evento si svolge alla la Casa del Cinema di Roma. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, il Vice-direttore FAO, il CEO di The European House - Ambrosetti e i Presidenti di Italmercati, Federdistribuzione, FederLogistica, Coldiretti e Unioncamere10:30 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento ‘Potere e Costituzione’ in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica10:30 -- "Potere e Costituzione" a Montecitorio alla presenza del Presidente della Repubblica, in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione10:30 -- Evento promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Assocamerestero. La presentazione del report annuale si svolge presso la sede della Stampa Estera in Via dell'Umiltà a Roma. Ogni anno il rapporto racconta alcuni primati del Paese che delineano i tratti di un'economia più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. Intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:30 -- Iniziativa organizzata da Giuffrè Francis Lefebvre, a Montecitorio, in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, per riflettere, attraverso gli interventi di alcune delle più autorevoli voci del panorama istituzionale e giuridico italiano, sull'impatto costituzionale delle decisioni politiche in risposta alle ultime emergenze della nostra epoca: dal terrorismo internazionale alla pandemia, dalla trasformazione tecnologica alla guerra. Saranno presenti alcune delle più alte cariche istituzionali politiche e giuridiche, tra le quali il Capo di Stato, Sergio Mattarella, il Presidente Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e la Vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis10:30 -- Edison presenta la dichiarazione non finanziaria 2022 e la politica di sostenibilità. L'evento si svolge a Palazzo Edison a Milano. Interviene, tra gli altri, Nicola Monti, AD di Edison11:30 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà al FORUM PA 2023 - Convegno "Politiche, tecnologie e infrastrutture per la sicurezza energetica di lungo periodo"- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio09:00 -- Il ministro Gilberto Pichetto Fratin partcipa alla Riunione ministeriale Energia dei 9 Paesi mediterranei membri dell'Unione europea (MED9) - La Valletta (Malta)09:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni11:30 -- L'incontro si svolge presso la sede CDP di Milano. Apre i lavori Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP. Seguiranno gli interventi di Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP e di Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore Delegato CDP Real Asset. L'incontro si chiuderà con le conclusioni di Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP11:30 -- Il summit sarà l'occasione per confrontarsi, assieme a rappresentanti di istituzioni e dei principali player del mercato energetico ed industriale, sulla necessità per il settore di rinnovare il proprio modello di business e accelerare verso la transizione energetica. Intervengono, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente di IREN, il CEO di Edison e il DG di Crédit Agricole. L'evento si svolge presso Hotel Parco dei Principi a Roma12:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Malta, Angelo Farrugia13:00 -- Davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato, si svolgeranno le comunicazioni dei ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per il 2023, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al 2022, anche al fine della relativa proroga per il 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Festival nazionale dedicato alla mobilità sostenibile per fare il punto sulla transizione ecologica con dibattiti, talk e case history nazionali ed europee. L'evento, che si svolge a Padova, è rivolto a addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, ma anche appassionati e interessati al tema- Danimarca e Lituania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Irlanda e Slovacchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- L’obiettivo del Festival, che si svolge a Pisa, è condividere lo stato dell'arte della ricerca più avanzata e delle applicazioni della robotica e dell'intelligenza artificiale in relazione a temi come medicina, ingegneria, agricoltura, cinema, arte e cultura, commercio e industria- Bollettino economico- Si svolge a Hiroshima, in Giappone, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e UE- Il 2° Forum internazionale Verso Sud: "La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo", è realizzato da The European House – Ambrosetti. Saranno presenti Ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia e i principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo. Presenti Adler, Coldiretti, Edison, Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo, Mediocredito Centrale, Gruppo MSC, e i Ministri Fitto e Pichetto Fratin- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Malta e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Primo evento della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi. Si svolge a Milano e sarà focalizzato sul family business, investimenti sostenibili e settore del lusso. Tra gli interventi: l'AD di Dolce & Gabbana, i Presidenti di Pitti Immagine, Altagamma, Dompè Farmaceutici, Assolombarda e ICE, i ministri Giorgetti (in video collegamento), Santanché e il Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi15:00 -- Visita del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al Santuario della Spogliazione e alla tomba del Beato Carlo Acutis, ad Assisi- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio