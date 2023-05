Interpump, possibile un 2023 sopra la guidance dopo forte 1° trimestre

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha chiuso ilconpari a 592,3 milioni di euro, in aumento del 21,2% rispetto al corrispondente periodo del 2022 (+19,4% la crescita a parità di perimetro). Nel dettaglio dei settori operativi, la divisione Olio ha registrato una crescita del 22,4% (+20,0% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del 17,8%.L'è pari a 149,6 milioni di euro, +31%, con undel 25,3% rispetto al 23,4% del corrispondente periodo del 2022. L'consolidato è pari a 86 milioni di euro, +30,2%."I risultati del primo trimestre confermano e rafforzano i nostri standard di eccellenza - ha commentato il presidente esecutivo- Pur in un quadro immutato di difficoltà generali, tutti gli indicatori in nostro possesso lasciano immaginare un esercizio 2023 positivo e in".Al 31 marzo 2023 laè pari ai 533,9 milioni di euro, rispetto ai 541,8 milioni al 31 dicembre 2022. Le attività di sviluppo hanno rappresentato la voce principale alla quale sono state dedicate le risorse del gruppo nel periodo di riferimento, con 47,4 milioni: investimenti per 40,1 milioni e acquisto di partecipazioni per 7,3 milioni.