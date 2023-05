MotorK tratta l'acquisizione di GestionaleAuto.com per crescere in Italia

MotorK

(Teleborsa) -, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, è, provider di soluzioni digitali per la distribuzione automobilistica con una rete di oltre 2.000 concessionarie sul territorio italiano.La proposta di acquisizione di GestionaleAuto.com èdi MotorK, volta a consolidare la propria quota di mercato e a rafforzare la propria leadership nel settore digitale europeo della distribuzione automotive, e le due realtà saranno"Siamo felici di poter accogliere il team di GestionaleAuto.com nella famiglia MotorK - ha commentato il- Grazie alla solida reputazione di GestionaleAuto.com e alle eccellenti relazioni con i clienti, avremo, accelerando il nostro percorso di crescita e rafforzando la nostra leadership in Europa. Insieme, potremo continuare a trasformare l'industria della distribuzione automotive proponendo le nostre soluzioni digitali innovative a una rete sempre più ampia di concessionari".