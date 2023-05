New York: movimento negativo per Intuit

società produttrice di software finanziari

Nasdaq 100

Intuit

società statunitense di software

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,30%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico dellaperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 410,3 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 416,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 407,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)