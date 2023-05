Technoprobe, Felici: "Primo trimestre sfidante ed in linea con le nostre aspettative"

Technoprobe

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre conche si attestano a 91 milioni, in calo del 25% rispetto allo stesso periododel 2022 principalmente a causa della generale contrazione del mercato di riferimento ed in particolare della domanda dei consumatori di dispositivi quali smartphone e computer. I volumi risultano ulteriormente depressi dall’elevato livello degli inventari di dispositivi stessi registrato dai clienti.L’ Ebitda consolidato pari a 27 milioni, è in calo del 47% rispetto allo stesso periodo del 2022 a seguito dei minori volumi consuntivati, registra un margine pari al 30%. La riduzione della marginalità rispetto all’anno precedente riflette altresì la scelta strategica della società di mantenere l’attuale struttura produttiva e le risorse impiegate al fine di garantire una risposta adeguata all’attesa ripresa dei volumi.Al 31 marzo 2023, laconsolidata presenta un valore positivo pari a 404 milioni pressoché in linea con il dato al 31 dicembre 2022: la liquidità generata dalle attività operative, pari a 18 milioni è stata in parte compensata dall’adeguamento cambi di fine periodo, che ha generato un effetto pari a 4 milioni ed in parte dagli investimenti sostenuti nel periodo pari ad 13 milioni riguardanti principalmente interventi di potenziamento delle linee produttive., ha dichiarato: "per Technoprobe e sono. Siamo consapevoli delle, ma in linea con il nostro piano strategico, continuiamo ad investire nello sviluppo dei nostri prodotti e nella relazione con i nostri clienti congenerate dalla crescente evoluzione tecnologica"."Le attuali previsioni relative al contesto macroeconomico, ancora significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali, mantengono elevati alcuni. Nel proseguo del 2023, peseranno ancora nel settore dei semiconduttori le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina relative ai limiti imposti alle esportazioni tecnologiche in Asia, la generale contrazione della domanda dei consumatori di dispositivi quali smartphone e computer e gli elevati livelli di inventario presso iprincipali attori del settore. Si confermano invece in crescita i segmenti automotive, delle applicazioni industriali e dell’intelligenza artificiale. La ripresa dell’intera filiera dei semiconduttori si conferma attesa nella seconda parte del 2023, trainata da una generale ripresa dei consumi e dalla conclusione dei citati processi di de-stocking attualmente in corso".La Società prevede nel secondo trimestre del 2023: ricavi consolidati 98 milioni (+/-3%); Gross margin 53% (+/-2%); Ebitda margin 34% (+/-2%).