Abitare In e Techbau insieme per sviluppo residenziale a Roma Eur

società leader del settore dell'ingegneria e delle costruzioni per la realizzazione congiunta di unLe due Società hanno definito l'accordo, che vedrà lada parte di entrambe, per lo sviluppo dinella città di Roma,, quartiere con una forte vocazione residenziale.Il progetto, che prevede, sarà realizzato mediante il, con la conservazione delle strutture esistenti.Per la realizzazione dell'operazione Techbau si occuperà della gestione delle fasi amministrativa e costruttiva, mentre AbitareIn metterà a disposizione il proprio modello e la propria piattaforma tecnologica nelle attività volte all'ottimizzazione del prodotto e alla messa a punto delle planimetrie, nonché nelle attività di comunicazione, posizionamento strategico, go to market e customer care.