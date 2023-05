Cellularline acquista altre azioni proprie

Cellularline

azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet

(Teleborsa) -ha comunicato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, di aver acquistato dall'8 al 12 maggio 2023, complessive 3.000 azioni ordinarie proprie, al prezzo medio ponderato di 2,9700 euro per un controvalore complessivo di 8.910,00 euro.Al 15 maggio Cellularline detiene direttamente 1.108.161 azioni proprie, pari al 5,0675% del capitale sociale aventi diritto di voto.Sul listino milanese, oggi, ribasso composto e controllato per l', che archivia la sessione in flessione del 2,00% sui valori precedenti.