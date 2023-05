Distribuzione Moderna: aziende sempre più impegnate nello sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -a tutti i livelli - ambientale, economico e sociale - e vi contribuisce con una. E' quanto emerge dal dala cura dicon il supporto metodologico di- Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il rapporto è stato presentato oggi a Roma, a Palazzo Madama, alla presenza del Senatore, della Vicepresidente del Senato, AD di ALTIS Advisory SB, e di, Presidente di Federdistribuzione.E,er4gono dal rapporto leedalcuni dati salienti: il 53% delle aziende ha già adottato, il 42% investe inper ridurre le emissioni e circa un terzo ha implementato attività di compensazione e campagne informative rivolte a dipendenti e consumatori; il 79% delle aziende ha intrapreso, tra le quali l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, l’efficientamento della localizzazione dei depositi e l’uso di mezzi elettriciRuolo di primo piano anche nellacon il 95% delle aziende che impiega energia rinnovabile, l’89% che autoproduce elettricità da fonti rinnovabili ed il 58% che acquista energia green da fornitori terzi; aziende impegnate anche nel campo della, con il 74% di esse che ha in essere azioni di sensibilizzazione dei propri dipendenti rispetto alla gestione dei rifiuti non alimentari e il 63% ha in essere iniziative pere l’89% delle imprese impegnata ae a introdurre materiali più sostenibili negli imballaggi.Per il settore appaiono rilevanti anche i temi della: il 92% delle aziende dispone di unasulla sicurezza dei prodotti alimentari e il 67% effettua rigorosi audit in fase didai fornitori. Il 58% promuove iniziative dia studenti delle scuole sui temi della corretta alimentazione. Quasi la totalità delle aziende della distribuzione (92%) ha in essere unae l’83% collaborazioni con enti per gestire laalimentari.Il Report evidenzia inoltredell’individuo: 8 aziende su 10 hanno adottato unaper garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il 42% delle imprese ha avviatodei collaboratori, con particolare attenzione al welfare aziendale. Non mancano, infine, le iniziative per favoriree protette: il 63% delle imprese ha formalizzato una policy di equità per garantire pari retribuzione. Il 74% ha adottato undedicato al tema dei diritti umani che affianca l’impegno a favorire l’adozione di buone pratiche lungo tutta la catena di fornitura per tutelare i diritti umani e valorizzare le eccellenze del territorio nazionale e le tipicità regionali."Il messaggio è molto semplice: informare sul ruolo e la centralità che il settore della distribuzione moderna ha nel sistema economico del Paese. Un impegno in campo economico, sociale e con tutti i contributi che il report di sostenibilità mette in evidenza anche al punto di visto ambientale", afferma, Presidente di Federdistribuzione."Abbiamo un ruolo molto limitato dal punto di vista delle emissioni , perché non abbiamo un'attività commerciale o industriale - ha spiegato Buttarelli - ma abbiamo invece una responsabilità a monte, nei confronti delle filiere produttive, che accompagnamo verso dinamiche di sostenibilità nelle fasi produttive. Il nostro è quindi un ruolo di informazione ed un ruolo da protagonisti, che vogliamo mantenere anche nel dibattito istituzionale"., Vicepresidente del Senato, ha fatto appello "ad una maggiore collaborazione ed al dialogo pubblico-privato, in modo tale che entrambi condividano questi obiettivi e operino insieme per raggiungere risultati importanti per il futuro dei territori, per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie e anche per la nostra economia"."Nel report di sostenibilità abbiamo mappato l'approccio del settore della distribuzione moderna al tema della sostenibilità, non solo andando a guardare la diffusione delle iniziative, ma anche l'approccio in termini di pianificazione e di monitoraggio", ha spiegato, AD di ALTIS Advisory, riassumendo "la distribuzione moderna si conferma un settore in cui c'è una grande ed eterogenea diffusione di iniziative concrete, orientate a generare impatti e quindi fortemente orientate a fare un salto di qualità in termini di pianificazione e definizione di policy volte ad incidere sulla realtà quotidiana".