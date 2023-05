Mineral Seltz Maniva, riscoprire il gusto storico dello spritz

(Teleborsa) - La preparazione di cocktail d’autore o di Spritz perfetti a misura di gusto e tradizione ha sempre fatto la differenza nella ricerca e nella scelta di un locale per le abitudini del consumatore più attento.L’azienda bresciana Maniva ha studiato le abitudini della clientela di molti esercizi commerciali, in accordo con altrettanti operatori del settore e ha ideato una soluzione di grande innovazione, totalmente sostenibile che permette, laddove la ricetta lo richieda, di utilizzare l’acqua di seltz giusta, con la stessa gassatura e le stesse qualità organolettiche e la purezza dell’acqua del Monte Maniva.Si tratta di Mineral Seltz Maniva, la prima acqua di seltz minerale in fusti che non si sgasa con l'uso e che proprio per la sua particolare purezza non permette variazioni di gusto al prodotto miscelato.Un’ innovazione di prodotto che è anche virtuosa e che fa della piena sostenibilità una delle sue bandiere, considerato che è contenuta in fusti d’acciaio di durata ultra trentennale, recuperati, sanificati e reimmessi nel mercato e che il processo di produzione prevede l’utilizzo di sola energia 100% green, unicamente da fonte rinnovabile.