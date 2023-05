SdR, Aurilia (J.P. Morgan AM): ritorno a vecchia normalità, sfruttare bond in tutta loro ampiezza

(Teleborsa) - "Lo, anche perché ricordiamoci sempre che soprattutto nel nostro paese l'asset più importante rimane il risparmio, per cui la gestione del risparmio diventa fondamentale". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."È chiaro - ha proseguito - che negli ultimi mesi sono accadute diverse cose, anche a livello finanziario e forse la dinamica più eclatante è stato il passaggio - per quanto riguarda i mercati obbligazionari -, cioè un periodo di tassi bassi a lungo in cui le obbligazioni piuttosto che offrire un rendimento privo di rischio offrivano un rischio privo di rendimento,, quindi una situazione in cui le obbligazioni ricominciano a fare ciò per cui tradizionalmente sono pensate e cioè il servizio del debito".Secondo Aurilia, "dopo anni di nuova normalità, in cui i risparmiatori sono stati costretti costantemente a scalare le curve obbligazionarie alla ricerca di un po' più di rendimento - ma a fronte anche di rischi importanti - oggi gli stessi trovano, come le obbligazioni governative e le obbligazioni corporate investment grade"."Quindi quello che bisogna fare èe non abbandonarsi alle cosiddette scorciatoie mentali di cui ci parla la finanza comportamentale tipicamente long-bias che spinge gli investitori a focalizzarsi solo sull'orticello di casa e ciò che ritengono di conoscere particolarmente bene, ossia i titoli di Stato", ha spiegato.Per quanto riguarda l'Italia, "a livello commerciale stiamo cavalcando molto il tema delquindi ritorno ai mattoncini tradizionali ma sempre attuali della diversificazione, dell'utilizzo di prodotti - appunto mattoncini - che vengono utilizzati per costruire un asset allocation efficace nella consapevolezza per esempio che oggi, con questo livello di tassi di interesse,- diciamo 50% azioni e 50% obbligazioni - può essere una scelta davvero interessante perché l'aumento dei tassi favorirà una riduzione della correlazione tra le azioni e le obbligazioni".