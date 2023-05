Datrix si aggiudica gara L'Oreal Italia per Digital Intelligence & Marketing Science

Gruppo Datrix

(Teleborsa) -per le attività di: del progetto si occuperà per il quinto anno consecutivo la società, martech company di Datrix specializzata in soluzioni software proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing.Il leader del settore cosmetico si affida a ByTek per il, basato sui pillar Search, Data & Editorial,digitali italiane di L’Oréal, tra cui Vichy, La RochePosay, SkinCeuticals, L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Lancôme, Kiehl’s, Biotherm, L’Oréal Professionnel e RedKen.su cui si struttura il progetto sono sostanzialmente 3:, per avere un quadro completo dello scenario di mercato, dalla Market Analysis al Marketing Mix Modeling, dall’analisi degli interessi a quella delle conversioni;, per massimizzare traffico e posizionamento attraverso una raccolta di dati di ricerca esterni e dati di traffico e visibilità interni, integrati con le priorità dei Brand;, supportando l’implementazione tecnica dei tracciamenti con quality check continui a garanzia della solidità dei dati raccolti. A questi verticali si aggiungono, come CRO Analysis & A/B testing, AI generated content e sessioni di formazione per i team di L’Oréal, in particolare training Google Analytics eupskilling sessions su tematiche innovative in ambito digitale."Siamo orgogliosi di questa conferma di alto livello, che si inserisce nel quadro di un tasso di retention del 100% rispetto al 2021 con ben 11 su 15 dei principali Clienti dell’area martech già confermati per il 2023", commenta, Co-founder & COO di Datrix, aggiungendo "la nostra capacità è quella di attivare tecnologie complesse senza che questa complessità venga percepita dal cliente, il quale ottiene esclusivamente i benefici dell’efficienza generata dalle nostre soluzioni"."Lavorare con un Gruppo come L’Oréal è entusiasmante perché ci permette di fare davvero innovazione insieme e introdurre strumenti tecnologici a supporto strategia, come l'AI generativa inserita realmente nella content strategy, nei flussi di lavoro della corporate", spiega, CEO di ByTek.