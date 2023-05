Zurich chiude 1° trimestre con forte aumento ricavi e forte crescita Nord America

Zurich

(Teleborsa) - Buon avvio di anno per, che ha chiuso ilcon risultati positivi. I, con una crescita dell'11% su base omogenea, trainati daldallae dall'ulteriore. I margini del ramo commerciale migliorano a seguito di un aumento dei prezzi e dei tassi d'interesse, parzialmente compensati dal perdurare dell'elevato andamento dei costi dei sinistri nel settore retail.(espressa in termini di valore attuale dei premi futuri – PVNBP) aggiungedi contractual service margin nel trimestre; idella nuova attività (PVNBP) sonosu base omogenea.sonoper impatto del business rideshare commerciale, parzialmente compensati da un forte miglioramento dei prezzi."Il Gruppo ha iniziato positivamente il nuovo ciclo finanziario. Abbiamo registrato una robusta crescita nel ramo Danni (P&C), con un aumento a doppia cifra dei premi in Nord America, dovuto principalmente all'aumento delle tariffe. I margini Commercial Insurance hanno continuato a migliorare, ma siamo cauti nel valutarne il pieno potenziale, dal momento che stiamo acquisendo famigliarità con il nuovo principio contabile. I mercati retail stanno registrando prezzi più elevati al momento del rinnovo e i margini miglioreranno nel corso dell'anno, man mano che i ricavi inizieranno a superare i costi dei sinistri", ha spiegato"Il ramo Vita ha registrato una forte crescita dei volumi, mentre nel breve periodo il business mix ha ridotto i margini. - prosegue il direttore finanziario di Zurich - Farmers Exchanges ha registrato una crescita organica, focalizzandosi al contempo sul miglioramento dei risultati delle sottoscrizioni. Abbiamo inoltre annunciato due ulteriori operazioni relative al back book, che rappresentano un passo importante nel nostro impegno a ridurre la volatilità e a migliorare la qualità dei rendimenti. Queste operazioni creano inoltre il potenziale per ottenere rendimenti ancora più elevati in futuro"., con un indice di solvibilitàal 31 marzo 2023.