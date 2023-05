Eventi e scadenze del 18 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Martedì 16/05/2023

Mercoledì 17/05/2023

Giovedì 18/05/2023

Cover 50

Deodato.Gallery

doValue

Fae Technology

Finanza.Tech

Franchetti

G.M. Leather

Health Italia

Idntt

Iscc Fintech

Lindbergh

Promotica

Reway Group

Sit

Spindox

Wal-Mart

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- All'evento simbolo dell'industria del risparmio, che si terrà all’Allianz MiCo di Milano, parteciperanno oltre 170 marchi. Un'edizione ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualità e riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito. Organizzato da Assogestioni. Alla conferenza inaugurale "Il risparmio oltre la crisi" parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti e il presidente di Assogestioni- Duezerocinquezero, la seconda edizione del forum Energy & Sustainability Summit 2023 ha come scopo fare informazione e promuovere il dibattito sulla transizione energetica, un tema di sempre maggiore interesse per imprese, istituzioni e cittadini. L'evento si svolge a Padova- Grande evento dedicato alle nuove sfide legate all'attuazione del PNRR e della programmazione europea, mettendo al centro le persone e il loro valore come motore di cambiamento. Oltre 100 appuntamenti su politiche e progetti per costruire la PA del futuro, talk, tavole rotonde e keynote speech . Focus quindi su cosa è stato fatto e cosa va fatto per "ripartire dalle persone". L'evento si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma. Tra gli ospiti ci saranno i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Santanchè, Alberti Casellati e Urso e i sottosegretari Butti e Barachini- La 20a edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica, si svolge a Verona. Parteciperanno 19 brand auto e moto e oltre 90 aziende del settore. Ci saranno, tra gli altri, il Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rappresentanti dell'associazione italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E e UNRAE- Al Congresso Nazionale di STEP Italia, la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust, si confronteranno speakers nazionali ed internazionali di altissimo livello sui più recenti sviluppi del settore della pianificazione patrimoniale, successoria e in materia di trust. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Maurizio Leo, Viceministro MEF, Ernesto Maria Ruffini, Direttore Agenzia delle Entrate e Michele Carbone, Generale Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. L'evento si svolgerà presso le sale del Palazzo delle Esposizioni di Roma- Evento di riferimento per il mondo digitale italiano, promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, che coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e ospita un'area espositiva con oltre 200 espositori. Dedicato all'Ecommerce e alla Digital Transformation, Occasione per scoprire i trend più innovativi legati all'evoluzione dei consumatori e alle nuove tecnologie e incontrare professionisti internazionali dell'ecosistema digitale. Si svolge a Allianz MiCo, Milano- Il titolo della XXXV edizione del Salone internazionale del Libro è "Attraverso lo specchio". Ci saranno oltre 1400 eventi, incontri e dibattiti. Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura- La Camera dei deputati sarà presente alla XXXV Edizione del Salone internazionale del Libro, che si svolgerà a Torino, presso lo stand del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre alla distribuzione della Costituzione e di materiale informativo sull'attività della Camera e sulle sue sedi, è stato predisposto un calendario di incontri e approfondimenti su temi istituzionali rivolto a studenti, docenti e cittadini- La Commissione Finanze, nell’ambito dell’esame della proposta e del disegno di legge recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”, svolge le seguenti audizioni: Conferenza delle regioni e delle province autonome (h 10.00); Assonime (h 10.30); Banca d’Italia (h 11.00)09:00 -- Il ministro Gilberto Pichetto Fratin partcipa alla Riunione ministeriale Energia dei 9 Paesi mediterranei membri dell'Unione europea (MED9) - La Valletta (Malta)09:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni11:30 -- L'incontro si svolge presso la sede CDP di Milano. Apre i lavori Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP. Seguiranno gli interventi di Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP e di Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore Delegato CDP Real Asset. L'incontro si chiuderà con le conclusioni di Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP11:30 -- Il summit sarà l'occasione per confrontarsi, assieme a rappresentanti di istituzioni e dei principali player del mercato energetico ed industriale, sulla necessità per il settore di rinnovare il proprio modello di business e accelerare verso la transizione energetica. Intervengono, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente di IREN, il CEO di Edison e il DG di Crédit Agricole. L'evento si svolge presso Hotel Parco dei Principi a Roma13:00 -- Davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato, si svolgeranno le comunicazioni dei ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per il 2023, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al 2022, anche al fine della relativa proroga per il 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo