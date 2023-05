PNRR, agroalimentare: da 150 milioni stanziati 1,5 miliardi PIL aggiuntivo e 7mila posti lavoro

(Teleborsa) -(oggi ammonta a 10 miliardi) eo: è questo il giro d'affari che genereranno i 150 milioni di euro del PNRR stanziati per i mercati agroalimentari italiani.a mettere a terra il reale potenziale dii, la rete che riunisce i 21 Mercati agroalimentari principali italiani. Da sottolineare che i mercati all’Ingrosso hanno svolto il ruolo di“ammortizzatori” dell’impatto inflazionistico nel lungo percorso che va dal produttore al consumatore. Per ben il 53% delle volte, sono stati in grado di attutireQuesti 150 milioni - spiega la nota -Secondo lo studio Italmercati - The European House - Ambrosetti “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso” presentato questa mattina a Roma (che ha visto la partecipazione delO, tra gli altri) la mancata erogazione dell’ulterioreimpedisce l’attivazione di ulteriori vantaggi socio economici 500 milioni di euro di valoreSi tratterebbequello dei Mercati all’Ingrosso, intorno a cui gravitano oltree come Italmercati ci battiamo affinchè venga riconosciuto il loro ruolo di anello di congiunzione del sistema agroalimentare” - commentai, Presidente di Italmercati - “I mercati all’ingrosso garantendo competitività e alta qualità dei prodotto rappresentano infatti la soluzione per combattere l’inflazione, variabile che sta di fatto disintegrando il potere d’acquisto dei consumatori e la capacità di investimento delle imprese. Guardiamo con interesse ai finanziamenti legati al Piano Strategico Nazionale italiano della nuova PAC, auspichiamo di poter accedere ai fondi destinati al settore primario e riteniamo necessaria un’operazione di aggregazione e accorpamento delle infrastrutture esistenti in strutture moderne, più grandi per efficientare la rete. Infine dato l’importante impatto ambientale legato alla logistica e distribuzione della filiera, è prioritario per il settore poter contare su nuovi fondi per la sostituzione del parco mezzi che commercializza i prodotti dai mercati agroalimentari ai mercati rionali, supermercati e ristoranti”.“Nell’attuale contesto di poli-crisi che stanno colpendo tutti gli operatori del sistema economico italiano, i Mercati agroalimentari all’ingrosso hanno dimostrato di saper rivestire un ruolo ddella filiera agroalimentare estesa. Le analisi restituiscono che i Mercati agroalimentari all’ingrosso, nonostante una pressione crescente sui propri costi operativi, hanno trattenuto al loro interno tutta la pressione inflattiva per almeno un mese nell’anno e per almeno 6 mesi nel 55% dei casi analizzati” - commenta, Managing Partner and CEO, The European House - AmbrosettiLa nota segnala infine che "con un tasso di crescita media annuale del 2,5%, i Mercati della rete Italmercati sono in controtendenza rispetto al settore alimentare all’ingrosso per il quale è stato registrato negli ultimi anni un calo dello 0,1%. Anche gli investimenti hanno segnato una forte crescita, raggiungendo i 52 milioni di Euro nel 2022 (con un tasso medio annuo del +6,8% dal 2015, a fronte di un calo degli investimenti del settore)".