Giglio Group, contratto per l'e-commerce management services con Trenitalia

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha firmato unper l'e-commerce management services con. La società non ha divulgato i dettagli finanziati dell'accordo.Giglio Group sarà il partner di Trenitalia nellache include: brand management, gestione della logistica con produzione e consegna merchandising, spedizioni e pagamenti a livello globale, customer care multilingue, gestione della politica dei resi e creazione e sviluppo del negozio online nella catena logistica nazionale e internazionale."Siamo onorati di poter realizzare il sito online di Trenitalia e la creazione di una linea di merchandising per un brand che rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo - ha commentato l'- Giglio Group, in sinergia con tutte le business unit del gruppo, realizza un progetto di ampio spessore per una delle aziende più importanti del nostro paese. Glied è nostra intenzione coinvolgere le principali aziende italiane in operazioni di co-branding per tutti i milioni di fruitori dei servizi di Trenitalia".In particolare, l'obiettivo è quello di consolidare e sviluppare l'iniziativa promozionale e commerciale di Trenitalia attraverso la creazione di unaanche attraverso eventuali accordi di co-branding.