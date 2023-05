Gruppo Hera, Agcm ridetermina la sanzione

(Teleborsa) - In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato l'ha rideterminato l'importo della sanzione pecuniaria irrogata ade adche scende, così, da 1.898.700 euro a 316.450 euro.Le società – spiega l'Agcm nel bollettino settimanale – "hanno posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 3, l. n. 287/90, consistente nell'aver assegnato, in via esclusiva, alla controllata, senza alcun confronto equo, trasparente e non discriminatorio e ad un prezzo inferiore a quello di mercato, i rifiuti da raccolta congiunta urbana di HERA S.p.A., con un conseguente maggior livello della tariffa/tassa per il servizio di igiene urbana nei Comuni in cui HERA S.p.A. è Gestore e con esclusione dei concorrenti di Akron S.p.A. dall’accesso ad un input essenziale per la produzione di macero 1.02".