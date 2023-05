Crypto, IOSCO chiede a regolatori di essere più veloci e incisivi nella regolamentazione

(Teleborsa) - L'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari () ha pubblicato oggi una serie di, nella speranza che le giurisdizioni di tutto il mondo possano presto adottare una serie di norme più severe e coordinate tra loro. Le linee guida arrivano dopo una serie dinel settore, in particolare l'exchange di criptovalute FTX. Il documento comprende 18 punti e copre aree tra cui i conflitti di interesse, le regole di divulgazione e la governance.Secondo lo IOSCO, i fornitori di servizi di criptovalute dovrebbero disporre di requisiti organizzativi e di governance efficaci per affrontare e mitigare in modo efficace le questioni relative aiderivanti dall'integrazione verticale, compresa l'eventuale necessità di misure quali lalegale.Il documento evidenzia come molti cripto-asset vengono venduti senza rivelazioni importanti sul cripto-asset e sul suo emittente. "Mancano informazioni accurate e sufficienti per facilitare un processo decisionale informato, un principio chiave dei mercati finanziari tradizionali - viene sottolineato - Inoltre, tendono a essercifornita su o dall'emittente di criptovalute".Inoltre, ci dovrebbero essere sistemi efficaci e controlli per identificare ee per prevenire la fuga di informazioni privilegiate. Devono essere presi in considerazione la disponibilità di dati (on-chain e off-chain), gli standard di rendicontazione coerenti e gli strumenti esistenti a disposizione delle autorità di regolamentazione (ad esempio, intelligence e cooperazione) dei partecipanti al mercato (sistemi di sorveglianza e controlli).Il documento sostiene anche che i membri dello IOSCO dovrebbero adottare le migliori pratiche nellaal fine di contribuire a garantire un'efficace supervisione e applicazione e ridurre ilOra lo IOSCO ha aperto unasulle sue raccomandazioni e mira a finalizzarle entro la fine dell'anno. Successivamente, si aspetta che le giurisdizioni rivedano i loro attuali quadri normativi per garantire che rispettino gli standard e colmino tempestivamente le eventuali lacune.