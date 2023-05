Giglio Group, precisazioni su contratto Trenitalia e consulenza Deloitte

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha precisato che il annunciato ieri ) haa favore di Trenitalia di ulteriori 24 mesi. La struttura economica dell'accordo prevede un corrispettivo fisso, a copertura di costi di produzione, brand management, gestione della logistica con produzione e consegna merchandising, spedizioni e pagamenti a livello globale, customer care multilingue, gestione della politica dei resi e creazione e sviluppo del negozio online nella catena logistica nazionale e internazionale.Inoltre il contratto precede che Trenitalia riconosca a Giglio Group una percentuale sui prodotti venduti attraverso i propri canali e che Giglio Group riconosca a sua volta una percentuale a Trenitalia per l'utilizzo del marchio per i prodotti da lui realizzati e distribuiti. "Si stima cheè pari fino a un massimo del 10% per la competenza del 2023 e fino ad un ulteriore 5% per il residuo periodo compreso nei cinque mesi dal 1 gennaio all'8 maggio 2024", si legge in una nota.In merito allaper lo svolgimento di procedure di analisi e verifica del piano strategico 2023-2027 predisposto dagli amministratori (che era stata resa nota con un comunicato il 21 maggio), Giglio Group ha precisato che il report relativo al suddetto incarico è stato presentato con unTra le altre cose, viene precisato che: i commenti e le analisi della relazione sono basati sulle; le informazioni finanziarie o di altro genere contenute nella relazione; nessuna analisi è stata svolta in merito ad eventuali tematiche di carattere fiscale cui è esposto il gruppo; il piano è basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi che non necessariamente si verificheranno e tali assunzioni presentano profili di soggettività e rischio di particolare rilievo, con il mancato avveramento di tali ipotesi che può incidere in modo significativo sugli obiettivi.