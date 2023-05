Aviva, premi lordi in aumento nel primo trimestre

Aviva

(Teleborsa) -, importante compagnia assicurativa britannica, ha registratoin aumento dell'11% a 2,4 miliardi di sterline nel primo trimestre del 2023. Le vendite di assicurazioni (Protection & Health) sono aumentate dell'11% a 102 milioni di sterline con una forte crescita in Health e Individual Protection.Aviva ha riportatoAviva Investors per 2,3 miliardi di sterline, pari al 6% degli opening assets under management, e in calo del 15% rispetto all'anno precedente "a causa dell'impatto della difficile volatilità del mercato"."Abbiamo dato un inizio incoraggiante al 2023 e continuiamo a costruire un- ha commentato la CEO Amanda Blanc - I nuovi volumi di affari sono buoni, nonostante la persistente incertezza economica, e abbiamo realizzato un altro trimestre di forte crescita in tutta la nostra attività diversificata.