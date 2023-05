Emilia-Romagna, oggi lutto nazionale. Via libera al Decreto per gli aiuti

(Teleborsa) -, mentre si celebreranno i primi funerali ed è stato ritrovato il corpo della. La situazione meteo è migliorata, ma si attendono nuove piogge e proseguonodi assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione.Sonoin questo momento in Emilia-Romagna. Di questi, 289 sono volontari dell’Emilia-Romagna, 670 appartengono alle organizzazioni nazionali di volontariato e 675 arrivano da Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Liguria, Valle d’Aosta e Umbria. Per l'Emilia Romagnacon 57 uomini ed il Presidente francese Ein soccorso delle popolazioni colpite., di cui 197 chiuse parzialmente e 406 totalmente. E sono, la maggior parte nel ravennate (16.445), ma anche in provincia di Forlì-Cesena (4.462) e nel bolognese (2.160). Circa 2 mila e seicento persone sono state accolte in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni come scuole, palazzetti dello sport e palestre, mentre la gran parte ha trovato sistemazioni alternative fra seconde case, amici e parenti.Frattanto, il governo ha varato ieri il, con cui ha stanziato gli. "È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure", ha spiegato ieri la Presidente del Consiglio, mettendo sul piatto unoper le zone colpiteFra le misure incluse nel decreto lae contributivi fino 31 agosto. E ancora, la sospensione da parte di Arera dei. Per i, invece, è già operativo il protocollo d'intesa Governo-Abi per la sospensione delle popolazioni colpite da eventi avversi. Per lac'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica. Prevista lafino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche unacostretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro. Il ministero degli Affari esteri ha previsto undanneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro.