RES, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 5,61 euro

RES - Recupero Etico Sostenibile

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasul titolo, società molisana quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 22%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società si è quotata il 4 maggio 2023 con un prezzo di collocamento pari a 4 euro per azione.Gli analisti affermano che RES ha costruito nel tempocon le autorità locali e gli operatori del settore. Glinegli impianti di riciclaggio della plastica e di energia dovrebbero, secondo i loro modelli, generare un salto di qualità nei ricavi e una solida redditività come ritorno sull'investimento.EnVent stima per il 2023per 22,6 milioni di euro, undi 5,9 milioni di euro e undi 2,6 milioni di euro. Questi dati dovrebbero migliorare nel 2024, rispettivamente, a 35,9 milioni di euro, 11,3 milioni di euro e 5,9 milioni di euro. Le attese per il 2025 sono di ricavi per 42,5 milioni di euro, un EBITDA di 14,7 milioni di euro e un utile di 7,8 milioni di euro.