UE, stretta sui "finfluencer": più poteri ad Autorità contro messaggi fuorvianti

(Teleborsa) - Il nuovo pacchetto di norme della Commissione europea per tutelare gli investitori retail e stimolare la loro partecipazione ai mercati tocca anche il tema del. In particolare, introduce ulteriori requisiti in relazione al contenuto degli annunci di marketing di titoli finanziari, che dovranno essere "", oltre che "presentare rischi e benefici in modo equilibrato e includere caratteristiche chiave del prodotto".Alcune norme riguardano i cosiddetti "", vale a dire, pubblicizzando prodotti, servizi o imprese di investimento tramite i social media o altri canali digitali. L'utilizzo degli influencer è diventato una parte importante delle strategie di marketing delle imprese di investimento.Oltre ai requisiti proposti sul contenuto del marketing stesso, il pacchetto "rende le", si legge nel testo, e "le imprese di investimento saranno responsabili del contenuto e della conformità delle comunicazioni di marketing, indipendentemente dal fatto che influencer o altre terze parti siano state pagate o semplicemente incentivate a creare contenuti promozionali".Ad esempio, lada parte di un'impresa di investimento saranno considerate comunicazioni di marketing, di cui l'impresa sarà responsabile. Le stesse disposizioni si applicheranno se un. In tali casi, se la comunicazione di marketing è fuorviante, l'autorità competente può ad esempio richiedere la cessazione della comunicazione o multare l'intermediario finanziario che sta remunerando il finanziatore.Il pacchetto introduce nuove disposizioni per garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di marketing, tra cui: le aziende dovranno, al fine di garantire che siano disponibili informazioni sufficienti affinché le autorità competenti possano condurre indagini; lee potranno sospendere o vietare comunicazioni o pratiche di marketing e, nei casi più gravi, richiedere la limitazione dell'accesso o la rimozione di contenuti online.