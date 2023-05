Crypto, Coinbase espande attività in UE grazie a partnership con Bitpanda

Coinbase

(Teleborsa) -, uno dei più noti exchange di criptovalute statunitensi, ha deciso dicon l'infrastruttura "Investing-as-a-Service" di, società austriaca specializzata nel trading di criptovalute. In particolare, Bitpanda Technology Solutions ha stretto una partnership con Coinbase per far crescere un'infrastruttura di trading completamente regolamentata a disposizione dei suoi clienti istituzionali al di fuori degli Stati Uniti.Attraverso Bitpanda Technology Solutions, Coinbase può oraun'infrastruttura di trading flessibile e scalabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che può essere integrata in soli 3 mesi. Come parte dell'accordo, Bitpanda aggiungerà Coinbase Exchange come uno dei principali fornitori di liquidità alla sua rete."I clienti istituzionali di Coinbase possono ora lanciare un'a livello globale tramite uno dei partner più regolamentati del settore", ha spiegato Lukas Enzersdorfer-Konrad, vice CEO e COO di Bitpanda.Quella annunciata oggi è solo l'ultima delle, che ha già annunciato accordi con la banca tradizionale austriaca Raiffeisenlandesbank, la banca online europea N26, l'app di denaro francese Lydia, la fintech britannica Plum e la banca online italiana Hype.