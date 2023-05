Gallerie d'Italia di Milano propone un percorso temporaneo alla scoperta del Novecento

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, sito che fa parte della rete museale di, 26 maggio al 22 ottobre 2023, apre il“Una collezione inattesa. Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura" a cura di, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenterà unain continuità conl’esposizione permanente "Cantiere del '900".generalmente non esposte nella sede milanese, tra le quali le più recenti acquisizioni della Collezione Intesa Sanpaolo. Questo percorso si incentrerà sul dialogo tra ledi alcuni dei maggioriin confronto ad importanti approfondimenti intorno alla. Ulteriore, fondamentale contributo all’allestimento, proviene dalle opere selezionate dalla, oggi parte del patrimonio artistico gestito da Intesa Sanpaolo."Questo nuovo percorso espositivo, in continuità con il Cantiere del '900, rientra nel programma indirizzato a diffondere la conoscenza e la condivisione delle nostre raccolte di arte moderna e contemporanea", afferma, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, sottolineando "si propone un viaggio appassionante nell’arte del Novecento".Nel monumentalei visitatori saranno accolti dalla grandedel 1966, a rappresentare l’ampia raccolta di sculture della Collezione Henraux oggi confluita in Intesa Sanpaolo. Da segnalare poi l’allestimento dedicato all’artista, autore firmatario di uno dei Manifesti dello Spazialismo, movimento espressione della ricerca plastica e strettamente legato a Lucio Fontana. Un allestimento con radici cronologiche che partonocomecon La Pisana,con la Pomona econ il Grande Cardinale Seduto, opere raramente esposte insieme e qui riunite come emblematiche delle radici della scultura italiana.Inedita la sala dedicata anella quale verrà mostrato per la prima volta al pubblico un importante corpus fittile del Maestro, protagonista anche della scultura ceramica. Grazie al confluire delle varie raccolte ci sarà una sala interamente dedicata acome evidente rimando al tema dello Spazialismo.Particolarmente significativa sarà la sala dedicata all’azzeramento e alla monocromia nell’arte contemporanea internazionale dei primissimi anni Sessanta, il cui perno sarà la, recentemente entrata nelle Collezioni Intesa Sanpaolo. Nelle due sezioni successive alcune ricerche legate all’astrazione e al segno della pittura alla fine degli anni Cinquanta, con artisti comecon l’opera Senza Titolo,con Superficie 45/C/63. Si presenta al pubblico un importante dipinto di, Il flauto di canna, che rappresenta la continuità del grande pittore aprendo le sperimentazioni degli anni Sessanta.Il percorso espositivo prevede nelun ideale cannocchiale tematico e visivo con opere di artisti che, partendo dall’astrazione classica, giungono nel Secondo dopoguerra ad una pittura sempre più minimale e procedurale. È il caso di un’artista comequi presente con Misura 9,con un’astrazione pittorica prossima alla pittura analitica e di concetto come Roman Opalka.