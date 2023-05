Turismo, Eu Green Week: Eu Eco-Tandem si presente all’evento nazionale italiano

(Teleborsa) -: sono alcuni degli elementi che sollecitano, attualmente, professionisti e PMI del settore turistico, invitandoli a stare al passo coi tempi. Fondamentale, dunque, aggiornarsi e acquisire competenze, così da non farsi cogliere impreparati.Di questo, e molto altro, si parlerà mercoledì 7 giugno, dalle ore 10 alle 12.30, duranteevento gratuito online, co-organizzato daX23, Coordinatore del progettoevento nazionale all’interno della nota EU Green Week (3-11 giugno), kermesse annuale per discutere, acquisire familiarità o persino celebrare la politica ambientale dell'UE. L’iniziativa rappresenta un'opportunità per celebrare i progressi compiuti e per incoraggiare individui, comunità e organizzazioni a intraprendere azioni sempre più incisive per proteggere, preservare e ripristinare il nostro ambiente, oggi e per le generazioni future, promuovendo costantemente lo sviluppo sostenibile. Il tema di questa edizione è “Delivering a net-zero world” e si lega strettamente all'Anno Europeo delle Competenze.L’evento - spiega la nota -speach da parte di esperti internazionali e racconterà i risultati ottenuti dal progetto EU ECO-TANDEM, alle battute finali e del successo del suo Biz Programme, che ha supportato oltre 50 imprese a livello europeo. Il progetto è coordinato proprio dall’organizzatore dell’evento, X23, centro di ricerca privato e business support organisation con sede in Italia, e implementato da un pool di partner europei tra le quali Enit e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca -Per gli iscritti, l’opportunità di saperne di più sulla transizione “verde” e digitale, oltre alla possibilità di partecipare a un interessante workshop d durante il quale, facilitatori certificati, guideranno le aziende attraverso innovativi approcci alla Real Time Strategy, attraverso la metodologia e gli strumenti LEGO® SERIOUS PLAY®, per il settore turistico.Innovation Strategy Director di X23, aprirà i lavori. A seguire, l’intervento diL’evento sarà impreziosito da sessioni interattive durante le quali si parlerà di futuro del turismo, ma anche del potere della Twin Transition e del suo contributo alla resilienza climatica.Ad affrontare il tema della digitalizzazione e del potere dell’innovazione nell’industria del turismo penseràesperto in startup turistiche, che guiderà i partecipanti attraverso le nuove offerte e le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, mentre,da Green Destinations, parlerà della certificazione digitale e verde e del futuro dell’IFP in campo turistico.