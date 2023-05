Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa orfano di Londra

MPS

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, in una seduta priva di grandi spunti e volumi per la chiusura delle Borse di Londra, Zurigo e più tardi New York. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Sul FTSE MIB spicca, dopo che venerdì il ministro dell'Economia,, ha detto chee ha sottolineato che il tesoro può scendere nel capitale "come fatto per Ita Airways".Il sentiment generale è moderatamente positivo grazie all'tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader repubblicano Kevin McCarthy per sospendere il, eliminando una fonte di incertezza per i mercati. Dopo settimane di negoziati, sabato è stato trovato un accordo per evitare un default economicamente destabilizzante e sospendere il tetto del debito di 31,4 trilioni di dollari fino al 2025.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. L'è sostanzialmente stabile su 1.944,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 72,85 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +182 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,32%.è stabile, riportando un moderato +0,19%, e poco mosso, che mostra un +0,13%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,29% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,32%, scambiando a 28.719 punti. Poco sotto la parità il(-0,44%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,48%.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,19%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,17%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,12%.del FTSE MidCap,(+1,49%),(+1,27%),(+1,17%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.