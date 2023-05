Casasold sale al 100% di Tweppy, perfezionata acquisizione ulteriore 25%

Casasold

(Teleborsa) -, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, ha perfezionato l’acquisizione della partecipazione dell’ulteriore 25% del capitale sociale della controllata Tweppy dai soci di minoranza Marco Bettin (“MB”), Alessandro Rossetto (“AR”), Ivan Gatti (“IG”), Valentina Manfioletti (“VM”), Daniele Pezzini (“DP”) (complessivamente, “Soci di minoranza”), arrivando così a detenere il 100% del capitale sociale di Tweppy.L’acquisizione della quota di minoranza di Tweppy - spiega una nota - si inserisce nell’ambito della strategia di diversificazione del business della Società al fine di ottenere risultati meno influenzabili dalla ciclicità del settore immobiliare, avviata con l’acquisizione della quota di maggioranza, pari al 75%, di Tweppy in data 24 gennaio 2023.Tweppy è una società attiva nello sviluppo e commercializzazione di una piattaforma SaaS (Software as a Service) per la fornitura di servizi di ottimizzazione e controllo dei processi aziendali delle imprese, con ricavi al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 1.215.805, Ebitda al 31 dicembre 2022 di Euro 342.757 pari al 28,19% dei ricavi. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 era positiva perEuro (328.520) (cassa netta). Alla data odierna Tweppy registra circa 400 clienti attivi.Ilè pari ad Euro 533.333,33. In data odierna Casasold ha corrisposto complessivamente ai Soci di minoranza l’importo di Euro 106.666,67. La Società corrisponderà ai Soci di minoranza la restante parte del prezzo pattuito in 4 tranche annuali del medesimo importo (pari a Euro 106.666,67, di cui Euro 42.000 a MB e AR, Euro 14.000 a IG, Euro 4.000 a VM e Euro 4.666,67 a DP) con scadenza entro il 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027.