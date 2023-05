Considerazioni finali Visco: le reazioni di banche, imprese e parti sociali

(Teleborsa) - Quella di Visco è "una relazione che segnala tante luci, come i miglioramenti che sono stati realizzati sul fronte economico-finanziario e bancario, ma anche nuove ombre e rischi che dobbiamo affrontare prima che diventino ancora più gravi". È quanto ha affermato ilcommentando leFra i rischi, aggiunge, "quello del deterioramento dei crediti a seguito degli aumenti dei tassi, che possono ancora aumentare, ma anche per altri fenomeni come l'alluvione in Emilia Romagna, senza contare l'imprevedibile".Per le banche italiane – ha proseguito– ''c'è il rischio del deterioramento del credito a seguito sia della crescita dei tassi della Bce sia anche a seguito di eventi imprevedibili come l'alluvione della settimana scorsa''."Emerge un riconoscimento del fatto che l'Italia ha reagito bene agli shock drammatici che abbiamo avuto: crisi finanziaria, debito sovrano, pandemia, crisi energetica e guerra. C'è stato un riconoscimento anche del lavoro delle imprese che hanno fatto meglio, si sono ristrutturate. Dall'altra parte c'è stato un grande richiamo a investire tutti sul capitale umano, soprattutto sui giovani. Questo è il grande tema: dobbiamo lasciare un'Italia e un mondo migliore ai giovani. Inoltre in questa epoca di maggiore regionalizzazione e chiusura dei mercati dobbiamo mantenere un'apertura dei mercati di globalizzazione perché un eccesso di chiusura non fa bene all'Italia, no fa bene alle imprese e non fa bene ai cittadini". Lo ha dettoa margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. "Laddove c'è concorrenza, i prezzi stanno già calando. Nel mio settore, quello dell'acciaio e delle materie prime, – ha proseguito– il prezzo sta già molto calando. Nessuno deve approfittare di questa situazione, le imprese devono mantenere una condotta corretta ma chi vive in concorrenza già lo fa. Molto importante è anche la negoziazione sui salari, serve attenzione da parte di tutti". Interpellata sul salario minimo, Marcegaglia ha detto: "Noi lo condividiamo, semplicemente diciamo solo che in Confindustria tutti i contratti sono nettamente superiori al salario minimo, laddove invece ci sono salari molto molto bassi, bisogna agire e io sono d'accordo"."Visco ha lanciato un invito a tutti noi a cercare di fare il possibile per questo Paese, per fare in modo che il PIL possa generare crescita sostenibile, lavoro e occupazione dignitosa. E poi una grande attenzione al contenimento del nostro debito pubblico che è oggi l'unico punto di debolezza del nostro Paese e che va gestito con grandissima attenzione. Considerazioni che condivido totalmente". Queste le parole di"Il contesto geopolitico – ha proseguito– è complesso ma guardando alle previsioni dello scorso anno si parlava di recessione mentre oggi di una crescita tra lo 0,8 e l'1,2%, manterrei un approccio positivo per la crescita del nostro Paese. Quello che preoccupa è la crescita delle disuguaglianze e della povertà, aspetti su cui è necessario intervenire perché è un problema sociale su cui tutti noi dobbiamo porre grande attenzione"."Punti condivisibili" nelle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Ilinterpellato al termine dell'Assemblea della Banca D'Italia, cita le questioni sottolineate dal governatore che sono anche le battaglie del sindacato. "La questione salariale, provvedimenti legislativi che sostengano il salario, quindi una legge sulla rappresentanza e un salario minimo". Della relazione di Visco il segretario della Cgil pone l'accento anche sulla "riforma fiscale, che contrasti l'evasione fiscale, rispetti il principio di progressività e corrisponda ai criteri della nostra Costituzione", e "il fatto che non si possa perdere un euro del Pnrr". Landini sottolinea però la mancanza di riferimenti "ai profitti e agli extraprofitti". Secondo il segretario della Cgil è necessario pensare ad un "contributo di salidarietà da redistribuire".ha ribadito che l'introduzione del salario minimo è importante, ma allo stesso tempo è necessaria "una legge sulla rappresentanza che dia valore ai contratti nazionali di lavoro, cancelli i contratti pirata e insirma al salario minimo garantisca i diritti fondamentali come la malattia, l'infortunio, la maternità, le ferie. Questo – ha detto – è un tema oggi particolarmente importante, in un paese dove il 50% dei cittadini non va a votare. È importante che le forze politiche tornino a occuparsi dei problemi materiali delle persone".