HP, ricavi trimestrali sotto le attese per crollo domanda personal computer

HP

(Teleborsa) -, storica azienda statunitense attiva nel campo dei PC e delle stampanti, ha registrato undel2023 (terminato il 30 aprile 2023) pari a 12,9 miliardi di dollari, in calo del 21,7% (-18,0% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano 13,1 miliardi di dollari.Il fatturato dellaè stato di 8,2 miliardi di dollari, in calo del 29% su base annua (in calo del 25% a valuta costante) con un margine operativo del 5,4%. I ricavi netti di Personal Systems nelsono diminuiti del 39%. Il fatturato dellaè stato di 4,7 miliardi di dollari, in calo del 5% su base annua (in calo del 2% a valuta costante) con un margine operativo del 19%.L'è stato di 1,07 dollari, in aumento rispetto agli 0,94 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra della previsione fornita in precedenza da 0,40 a 0,50 dollari. L'è stato di 0,80 dollari, in calo rispetto agli 1,08 dollari e all'interno delle previsioni fornite in precedenza da 0,73 a 0,83 dollari. Le attese degli analisti erano per 0,76 dollari."La nostrae la forte innovazione in un ambiente macroeconomico difficile ci hanno permesso di fornire EPS rettificati nella fascia alta del nostro obiettivo nel secondo trimestre", ha dichiaratodi HP. "Siamo ben posizionati per vincere nei nostri mercati e guidare una crescita sostenibile a lungo termine mentre facciamo continui progressi rispetto al nostro piano".Per l', HP stima che l'EPS sia compreso tra 2,91 e 3,11 dollari e l'EPS rettificato sia compreso tra 3,30 e 3,50 dollari (rispetto alle previsioni precedenti da 3,20 a 3,60 dollari).