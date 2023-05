INAIL: denunce infortuni in calo ma resta alto numero morti

(Teleborsa) -, ma continua a salire la quota di quelle con esito mortale e le malattie professionali. E'' quanto rileva l'ultimo rapporto dell'istituto, che tiene conto delle denunce giunte entro la fine di aprile.Le denunce di infortuniorispetto alle 254.493 del primo quadrimestre 2022, ma in aumento rispetto alle 171.870 del 2021 (+9%) ed alle 172.319 del 2020 (+8,7%). Il dato è anche in riduzione rispetto alle 210.720 del 2019 (-11,1%). Più in particolare, per gli infortuni si è registrato un -33% nella gestione Industria e servizi (dai 210.039 casi del 2022 ai 140.790 del 2023), un -0,2% in Agricoltura (da 7.946 a 7.930) ed un +5,7% nel Conto Stato (da 36.508 a 38.604).evidenzia undelle denunce di infortunio. Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano la Campania, la Liguria, il Molise e l’Abruzzo.Le denunce di, nello stesso periodo,, tre in più rispetto alle 261 registrate nel primo quadrimestre 2022,rispetto al 2021, 16 in meno rispetto al 2020 e 39 in meno rispetto al 2019.Le denunce disono state 23.869, 4.582 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. L’incremento è del 28,1% rispetto al 2021, del 61,6% sul 2020 e del 12,5% rispetto al 2019. In particolare si registra un aumento del 23,7% nella gestione Industria e servizi, del 23,8% in Agricoltura e del 28,1% nel Conto Stato.Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo quadrimestre del 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.