Innovatec si aggiudica n.4 contratti di appalto in Salento

Innovatec

(Teleborsa) -comunica che la controllata Innovatec Power e Selettra Illuminazione pubblica in R.T.I. si sono aggiudicati n.4 contratti di appalto per une di durata 15 anni, per la fornitura di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli Edifici e degli Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà di diversi Comuni dell’area salentina partecipanti al progetto G.R.O.W.S.- Green Revolution Of Wealth in Salento.Tale progetto, presentato dal Comune di Campi Salentina nella qualità di Capofila e di altri 22 partner costituiti dai Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto nell’ambito della misura comunitaria E.L.EN.A, è, ed in particolare a riqualificare ed efficientare molteplici edifici situati all’interno dei citati Comuni, diminuendo l’impatto ambientale e risparmiando risorse.In particolare i Contratti, di cui il primo già sottoscritto alla data odierna dalla RTI (ESCo) - con Innovatec Power (quale Mandataria mediamente nei diversi contratti circa il 33%) e Selettra Illuminazione Pubblica (quale Mandante per il residuo 67% circa) - hanno per oggetto l’affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (Epc - Energy Performance Contract) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Innovatec Power curerà la riqualificazione e successiva gestione degli edifici riducendone l’impatto ambientale e risparmiando risorse.L’ultimazione dei lavori di riqualificazione è prevista nel corso del 2024 e da quella data decorreranno i 15 anni di gestione. All’interno dei Contratti sono altresì previste clausole contrattuali e garanzie, standard per queste tipologie di operazioni.