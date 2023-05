Pozzi Milano, accordo con Pensarecasa per concessione in licenza del brand Pozzi

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha comunicato che è statatra la propria controllata Pozzi Brand Diffusion (dedicata allo sviluppo del brand worldwide) e la società di distribuzione e produzione di arredi per la casa(parte del gruppo IMAB), volta allae sue declinazioni, anche grafiche, nel settore arredo-casa."In questo momento storico è più che mai essenziale per l’industria avere un brand portatore di valori, di storia e heritage da declinare nella contemporaneità - ha commentato, CEO di Pozzi Brand Diffusion - Il gruppo IMAB è leader in Italia nella produzione e distribuzione di arredi di qualità da oltre mezzo secolo, e, ovvero dare in licenza il nostro Brand (il primo brand italiano dal 1876) a società leader capaci di accrescerne il valore e la notorietà all'interno della propria strategia di crescita, sviluppando in tal senso un contesto win-win per entrambi".