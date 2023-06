Unicredit Foundation conclude la prima "Call for Education – Romania & Bulgaria"

(Teleborsa) -annuncia la conclusione della prima edizione della, un'iniziativa lanciata in collaborazione con UniCredit Bulbank e UniCredit Bank Romania per ilnei due Paesi dell'Est europeo., su un totale di oltre 100 candidature ricevute, che hanno ottenuto un. I progetti vincenti: The Education Without Backpacks Association (EWB) e Arete Youth Foundation in Bulgaria; Ana and the Children Association e Hands across Romania (HAR) in Romania.L'iniziativa si collocadella Fondazione, che vuoleeuropee attraverso pari opportunità educative.La Call hanell’individuazione di progetti educativi a favore di(scuola secondaria inferiore e superiore), con particolare focus su: contrasto della; acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli; acquisizione di competenze adeguate all’. Le banche locali sono state invitate a identificare e condividere con UniCredit Foundation una short-list di massimo 5 progetti per Paese ed un Comitato ha poi selezionato le iniziative vincitrici in ciascun Paese.Secondo l'ultima edizione del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) dell'OCSE,nella scrittura e nella matematica e scienze e ciò impedisce loro di esprimere appieno il propriopotenziale."Gli studenti di Bulgaria e Romania non fanno eccezione a questa tendenza. L'abbandono precoce degli studi e la mancata acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o per l'ingresso nel mondo del lavoro sono fenomeni diffusi nella maggior parte dei Paesi in cui il Gruppo opera", commenta, Direttore Generale di UniCredit Foundation, aggiunegndon "questa Call for Education lanciata in Bulgaria e Romania testimonia il nostro continuo e forte impegno nell’affrontare ledisuguaglianze educative e nell’affiancare i giovani nei loro percorsi di studi promuovendo occasioni di apprendimento e crescita, affinché nessuno venga lasciato indietro"., Head of Eastern Europe di UniCredit, ha aggiunto "per noi dare priorità all'istruzione secondo la mission di UniCreditFoundation significa investire nel benessere dei bambini, aiutandoli a diventare individui resilienti e realizzati che possono creare un mondo migliore per tutti".