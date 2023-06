Francia, sostegno statale da 2,9 miliardi per nuovo stabilimento STM-GlobalFoundries

GlobalFoundries

(Teleborsa) - Laha annunciato unfino a un massimo diper l'avvio della mega-fabbrica di semiconduttori dia Crolles (regione di Grenoble). I 2,9 miliardi di euro fanno parte del pacchetto da 5,5 miliardi di euro che la Francia ha stanziato per i suoi investimenti nel settore dei microchip entro il 2030. L'obiettivo è raddoppiare la produzione di chip in Francia entro il 2028 e innescare quasi 18 miliardi di euro di investimenti sul territorio.L'per il progetto STM-GlobalFoundries, annunciato a luglio 2022, ammonta a. Se l'impianto sarà più redditizio del previsto, parte dell'aiuto di Stato sarà rimborsato alle autorità pubbliche.L'annuncio è stato fatto da, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale, insieme a Jean-, amministratore delegato di STMicroelectronics, e, amministratore delegato di GlobalFoundries.Approvato dallail 28 aprile, questo investimento contribuirà a rafforzare la resilienza della Francia e dell'Europa nella fornitura di semiconduttori, in linea con il regolamento. L'obiettivo di questo progetto è aumentare la capacità produttiva francese di 620.000 wafer all'anno entro il 2028. Il nuovo impianto ha iniziato la produzione nel giugno 2023, meno di un anno dopo l'annuncio dell'investimento, e aumenterà gradualmente.