Gran Tour della Lombardia, Zurich e suoi agenti insieme a Race Across Limits

(Teleborsa) -si unisce aun'organizzazione di volontariato fondata da, atleta di triathlon, coach professionista e caregiver, nella realizzazione delper promuovere il ruolo, la dignità e il benessere fisico e mentale del Caregiver. In programmao, l'impresa ciclistica coprirà une faràpresenti sul territorio lombardo che hanno sostenuto questa iniziativa: Milano-Brescia-Salò, Salò-Breno, Ponte di Legno-Bormio-Sondrio, Sondrio-Lecco-Como, Como- Sesto Calende-Vigevano, Vigevano-Pavia-Milano.La gara è aperta a tutti i dipendenti e agenti Zurich, nonché ai loro collaboratori che amino pedalare e mettersi in gioco. L'obiettivo dell'iniziativa è dare concretamente vita ad alcuni valori a cui Zurich ha sempre dedicato forte attenzione: il benessere fisico e mentale delle persone, l'attenzione all'ambiente e la solidarietà.Attraverso l'inoltre, Zurich fornisce da tempo un supporto concreto ed economicamente sostenibile a tutela delle persone non autosufficienti, alleggerendo così l'onere fisico, economico e mentale dei Caregiver, spesso familiari, su cui ancora troppo spesso ricade la responsabilità dell'assistenza.