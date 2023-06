La Freccia di giugno: voglia d’estate con i pinguini tattici nucleari

(Teleborsa) -di giugno, ilaccompagna i suoi lettori verso la prossima estate con contenuti all'insegna di luce, calore, leggerezza. Qualità che ben si addicono anche ai, band bergamasca che il 7 luglio parte con un tour negli stadi italiani di cui Frecciarossa è il treno ufficiale. L'estate si vive a tempo di musica: oltre ai concerti del gruppo capitanato da Riccardo Zanotti, sono tanti i festival previsti nei prossimi mesi da Milano a Sassari, con un cartellone che va da Bob Dylan ai Red Hot Chili Peppers, da Malika Ayane ai Florence + The Machine.Per la bella stagione riaprono anche idall'Acqua World di Cinecittà al Legoland Water Park di Gardaland, che propongono scivoli adrenalinici e avventure didattiche. Tra leci sono la Maremma, dominata dal borgo di Pitigliano incastonato nel tufo, Capri, isola del golfo di Napoli che sorprende con i suoi tesori nascosti, e il Salento, con le antiche torri di avvistamento sparse sul litorale.una mostra riassume la poetica di Michelangelo Pistoletto: un percorso lungo 60 anni di creatività e 90 di vita. Venezia omaggia Ugo Mulas a 50 anni dalla scomparsa con 300 scatti del fotografo che ha passato l'esistenza a documentare l'attività di pittori, scrittori e scultori. Infine, avanno in scena le immagini pop e surreali di David LaChapelle.Non mancano le interviste, quella al, che si prepara ai live di stagione, al cantautore, pronto a salpare con il suo festival Porto Rubino, alla speakeralle prese con la kermesse Radio Zeta Future Hits, alla conduttriceche ha pubblicato un libro ispirato alla sua vita.Infine, La Freccia racconta laAppunti di viaggio, ideato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dal Salone internazionale del libro di Torino, che ha stimolato la creatività di oltre 2.000 partecipanti.È possibile sfogliare e leggere in formato digitale La Freccia di giugno su FSNews, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via.