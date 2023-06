New Amsterdam Invest quotata su Euronext Amsterdam tramite SPAC

New Amsterdam Invest

(Teleborsa) -(NAI) si è. Lo sbarco sul listino olandese è infatti il risultato dell'operazione di aggregazione aziendale tra Somerset Park e la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) New Amsterdam Invest, che era arrivata su Euronext Amsterdam il 6 luglio 2021. NAI sarà ora una società operante a livello internazionale nelIn totale NAI contribuirà alla nuova aggregazione aziendale per circadi euro in contanti, mentre circadi euro saranno ottenuti tramite finanziamento del debito."Il pieno supporto dei nostri azionisti per la nostra aggregazione aziendale fornisce un inizio unico per la nostra aggregazione aziendale e ci incoraggia a perseguire i nostri obiettivi - ha commentato Aren van Dam, CEO di New Amsterdam Invest - Fornisce a NAI un'importante opportunità strategica e consente ai nostri azionisti di far parte di una società operante a livello internazionale nel settore immobiliare commerciale con uncon il potenziale per ulteriori investimenti".