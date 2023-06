PNRR, protocollo CDP-SACE-banche per sostegno a 7 miliardi di euro di opere ferroviarie

Banco BPM

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e un pool di banche costituito dahanno siglato unper contribuire allodell'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). L'accordo riguarda le esigenze di garanzie di progetto connesse alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali strategici per il paese.Il protocollo definisce infatti le linee guida per l'avvio di una potenziale collaborazione tra gli aderenti per l'emissione, previa autonoma valutazione creditizia, di(advance payment bond e performance bond) nell'interesse delle imprese o dei consorzi/raggruppamenti che si aggiudicheranno le gare relative ai lavori per leinserite nel PNRR e per quelle commissariate.In questa prima fase, la cooperazione annunciata oggi potrà contribuire in particolare allo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, supportando la realizzazione di opere del valore di, si legge in una nota congiunta.Il protocollo,, e che, per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale è stato predisposto anche grazie alla collaborazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è ", soggetti abilitati all'esercizio del credito e compagnie assicurative nazionali e internazionali abilitate all'esercizio in Italia, nel rispetto delle dinamiche concorrenziali e della normativa vigente, al fine di massimizzare la capacità del sistema finanziario di sostenere la realizzazione delle infrastrutture inserite nel PNRR".Gli istituti finanziari sono stati assistiti dalla società di consulenzaper la progettazione del protocollo e il supporto strategico e operativo, e dallo studio legaleper gli aspetti legali dell'iniziativa. Ad esito di un processo competitivo, la societàè stata selezionata per svolgere il ruolo di coordinatore amministrativo per le richieste di adesione al protocollo e per la gestione delle attività previste per il rilascio di garanzie e/o controgaranzie.