Rifiuti, il Green Book 2023 di Utilitatis: fatturato da 13,5 miliardi ma restano criticità e servono più impianti

(Teleborsa) - Per garantire la transizione verso un’l’Italia sta affrontando importantinel. Tuttavia restano ancora alcuneda risolvere - soprattutto in termini di completamento della governance locale e di soluzione del gap infrastrutturale - che potrebbero aumentare nel prossimo futuro il divario tra Nord e Sud. Questa la fotografia scattata dal2023, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla, realizzato quest’anno in collaborazione cone con la partecipazione diedIl Rapporto evidenzia innanzitutto la necessità di migliorare il, in particolar modo nel, nell’ottica di conseguire il raggiungimento degli obiettivi comunitari: avvio a riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e smaltimento infino ad un massimo del 10% entro il 2035. Se nel 2021 la produzione pro capite è aumentata del 3% rispetto al 2020, raggiungendo i 502 kg/ab, la percentuale di riutilizzo e riciclaggio è ferma al 48% e lo smaltimento in discarica interessa ancora il 19% dei rifiuti. È necessario dunque migliorare la qualità della raccolta differenziata e al contempo investire su nuovi impianti.Nel 2021, ildi settore (considerando un campione di 534 aziende) ha raggiunto circa, pari a circa lo 0,8% del PIL nazionale, occupando circa 100 mila addetti diretti che costituiscono lo 0,4% del totale degli occupati in Italia e circa l’1,7% degli occupati del settore industriale. L’analisi delleper l’(pubblicate nel periodo 2014-2022) conferma le difficoltà e i ritardi nella standardizzazione delle dimensioni e delle tempistiche di affidamento dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello nazionale. Oggi la maggior parte delle gare (l’87% di 2.499 analizzate) viene bandita per affidamento del servizio ad un solo Comune; inoltre l’85% delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione ha una durata pari o inferiore a 5 anni. La maggior parte delle gare (il 67%) è localizzata al, per effetto della ridotta presenza di gestioni industriali in questa parte del Paese.Proprio il Mezzogiorno continua a presentare un significativo deficit impiantistico che non consente la corretta chiusura del, contribuendo al differenziale di spesa per il servizio di igiene urbana. A causa del maggiore costo sostenuto per il trasporto dei rifiuti verso impianti fuori Regione, infatti, il Sud registra lapiù alta del Paese, con 368 euro/abitante nel 2022, staccando Centro (335 euro) e Nord (276 euro).“L’evoluzione industriale del comparto ambientale - commenta il presidente della Fondazione Utilitatis,- è un requisito necessario per la transizione verso un modello economico circolare, in grado di assicurare il pieno utilizzo delle materie prime seconde. È altrettanto indispensabile superare il divario nella qualità dei servizi tra Nord e Sud, migliorando la qualità della raccolta differenziata per garantire la chiusura del ciclo”.