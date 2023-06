Somec, Flavio Chiari Amministratore Delegato di Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, ha nominato, capofila della divisione "Mestieri: progettazione e creazione di interni personalizzati".L’incarico persegue l’obiettivo del Gruppo di rafforzare il processo di managerializzazione interna e di accelerare il proprio percorso di crescita, che in Mestieri trova uno dei principali driver strategici.Il: “L’ingresso di Flavio Chiari segna un, chiamata a rafforzare le sinergie e a cogliere tutte le opportunità nei mercati internazionali".Operativa dall’inizio del 2022, la divisione Mestieri è attiva prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti e si compone di diverse aziende italiane specializzate nella lavorazione artigianale di pregio di vari materiali, fra i quali metalli, marmi, legno e tutto quanto contribuisce alla realizzazione delle opere.Nel primo trimestre 2023, Mestieri ha realizzato ricavi in crescita del 65% rispetto al pari periodo 2022. Al termine dell’esercizio in corso, a soli due anni dal varo del progetto, i ricavi della divisione Mestieri sono visti approssimarsi ai 100 milioni di euro.