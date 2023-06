Tonica Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la prima seduta della settimana in rialzo mentre si muovono contrastate le altre piazze asiatiche. Il listino giapponese ha seguito la performance positiva degli indici azionari statunitensi, dopo il raggiungimento dell'accordo sul tetto del debito a Washington e i dati incoraggianti giunti dal mercato del lavoro statunitense.L'indice giapponesemostra un guadagno frazionale dell'1,88%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,65%.Consolida i livelli della vigilia(+0,03%); in moderato rialzo(+0,56%).Leggermente positivo(+0,5%); come pure, positivo(+0,87%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,08%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,24%.Il rendimento per l'è pari 0,44%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 56,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,8%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947 Mld ¥; preced. 2.278,1 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -3,6%).