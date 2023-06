Abi, Patuelli: l'allarme BCE su fallimenti nell'industria è giustificato

(Teleborsa) - "Mi sembra giustificato l'allarme dellasui possibiliprossimi venturi nell'industria. E risulta anche a noi che in Italia ci siano: stavamo monitorando da tempo proprioe servizi su cui ora si accede il faro". Si apre così l'intervista a "la Repubblica" di, presidente dell', che conferma le paure che la corsa dei tassi abbia colto di sorpresa diversi operatori economici.Secondo Patuelli, infatti, molte aziende si erano abituate "ai tassi a zero e avevano addirittura redatto i lorosottovalutando il fattore costo del denaro, anzi pensando che questa situazione realisticamente inconsueta e temporanea, sarebbe durata per sempre". Nonostante la liquidità scarseggi nei settori coinvolti nel PNRR, il presidente Abi ha confermato ladi sostenere le aziende in questo sofferto maxi-progetto. "Sulnoi ci siamo. Non manchiamo di giocare per intero la nostra parte. Però, intendiamoci: niente soldi a pioggia per nessuno, ogni richiesta di finanziamento, relativa al PNRR o a qualsiasi altro tipo di, viene vagliata con la consueta massima attenzione senza privilegi. Il tutto in conformità al severoche non è né disattivato né modificato rispetto agli interventi del PNRR. È importante chiarire questo punto per evitare".A preoccupare maggiormente il numero uno dell'Abi oltre all'edilizia c'è anche il settore dei servizi e del turismo, in particolare del "". "Il pericolo è che tutto questo possa portare a, e quindi al deterioramento di parti non trascurabili del credito bancario", ha evidenziato il presidente dell'Associazione bancaria italiana.Patuelli si è infine detto d'accordo con il governatore della Banca d'Italia,, sull'eccessiva velocità del rialzo dei tassi deciso dalla BCE. "Contro l'inflazione bisogna aumentare i tassi, ma la rapidità dei rialzi ha sorpreso tanti, comprese le banche. Figuriamoci chi non era preparato", ha sottolineato.