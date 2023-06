Aeroporto di Bologna piatta in Borsa dopo dati traffico

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, dopo che ieri sera ha comunicato di aver registrato 923.263, in aumento del 12,4% sul 2019 e del 16,1% sul 2022. Inoltre, il dato progressivo annuo di maggio per la prima volta supera il valore corrispondente del 2019: si tratta di 3.597.477 passeggeri, per una crescita dello 0,5% su gennaio-maggio 2019."I dati sul traffico registrati a maggio sonoe testimoniano la resilienza della domanda di viaggi e la disponibilità a volare nonostante le incertezze macro - commentano gli analisti disulla base delle prenotazioni delle compagnie aeree, ribadiamo le nostre attuali stime di traffico che puntano a un'espansione del traffico del 6,4% su base annua, ma ancora del 2,5% al di sotto del livello pre-Covid".