Andamento in rosso per l'azionario europeo su timori per scelte banche centrali

(Teleborsa) -, suida parte delle principali banche centrali. A poco più di una settimana dalle riunioni di Fed e BCE, è arrivata la scelta inattesa della banca australiana di alzare ancora i tassi. Ieri sono arrivate nuove dichiarazioni in senso restrittivo di diversi esponenti della, tra cui la presidente Lagarde, mentre questa mattina(Paesi Bassi) ha affermato che i "banchieri centrali dovranno continuare a inasprire la politica monetaria per tutto il tempo necessario".Inad aprile gli hanno sorpreso al ribasso , registrando variazioni di -0,4% m/m (contro +2,8% previsto e -10,9% precedente) e di -9,9% a/a (contro -8,4% previsto e -11,2% precedente). Nell', le sono rimaste invariate su base mensile ad aprile.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,069. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.964,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,21%), che ha toccato 70,56 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con ilche si posiziona al 4,02%.senza slancio, che negozia con un -0,17%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%, eè stabile, riportando un moderato -0,2%., si muove sotto la parità il, che scende a 26.747 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 28.843 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,26%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,34% (dopo le indiscrezioni sull'M&A). Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,85%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%. Sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dell'1,04% (dopo i dati sulla raccolta netta ).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75% (oggi c'è l'audizione dei rappresentanti della società e di Camfin nell'ambito della procedura del Golden Power). Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.del FTSE MidCap,(+5,17%, dopo il rinnovo anticipato della licenza Kate Spade),(+3,42%),(+1,31%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.