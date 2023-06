AXA, cambi nel management in attesa nel nuovo piano strategico

AXA

(Teleborsa) - La compagnia di assicurazione franceseha annunciatoper il lancio del suo, che sarà presentato durante il primo trimestre del 2024."Il 2023 è un anno cruciale per AXA in quanto segna la fine del nostro piano Driving Progress e l'per i prossimi tre anni - ha detto il- Siamo sulla buona strada per superare gli obiettivi del nostro piano attuale e vorrei ringraziare tutto il mio gruppo dirigente per questa straordinaria prestazione, nonostante un ambiente spesso incerto e difficile".Il team rinnovato "ci dà anche l'opportunità di, per preparare il gruppo all'attuazione della nostra nuova ambizione strategica e delle nostre priorità a lungo termine", ha aggiunto.Per quanto riguarda le aree geografiche,, membro del Comitato direttivo di AXA e CEO di AXA France, è stato nominato CEO European Markets and Health;, Deputy CEO di AXA France, viene nominato CEO di AXA France ed entra a far parte del Management Committee;, CEO di AXA Africa, viene nominato CEO International Markets ed entra a far parte del Management Committee."Vorrei ringraziare calorosamenteche ha guidato le nostre operazioni europee e latinoamericane in questi ultimi anni - ha detto Buberl - Continuerà a supportare me e alcune delle nostre unità aziendali in un ruolo di consulenza prima del suo".Per quanto riguarda i ruoli apicali,, CEO di AXA XL Reinsurance, viene nominata Chief Underwriting Officer per il gruppo ed entra a far parte del Management Committee;, Chief Strategic Development Officer di AXA Asia, viene nominata Chief Risk Officer del Gruppo ed entra a far parte del Management Committee;viene nominata Chief Strategy Officer per il Gruppo in aggiunta al suo attuale ruolo di Group Head of Investor Relations.