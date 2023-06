BF sottoscrive accordi per coltivare 900 ettari in Algeria

BF

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, hache consentiranno adi completare l'iter per il rilascio delladi aree sud sahariane del territorio, da parte del Governo algerino, che ha già assegnato un'area coltivabile di circa 900 ettari.BF Algeria è ild'intesa con il(Copre Sud - primario player nella logistica algerina) e che sarà controllato da BF. Si tratta di un ulteriore passo del gruppo BF verso la realizzazione del progetto di sviluppo internazionale, particolarmente focalizzato in questa fase verso il Nordafrica."La nascita di BF Algeria rappresenta il passo fondamentale per dare il via a progetti sul territorio algerino, creandoche intendiamo sviluppare in forma ancora più estesa territorialmente", ha commentato l'"Con l'odierna firma degli accordi vincolanti in Algeria, avvenuti in concomitanza con la missione del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, BF potrà impegnarsi per il miglioramento delle condizioni produttive, lavorative e di vita di popoli a noi vicini - ha aggiunto - Questo nuovo capitolo di BF ci riempie di grande orgoglio, per ciò che potrà rappresentare in".